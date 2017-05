Japo a las Bravas fusionará en RÍO Shopping La Mejillonera y el japonés Wabi Sabi

«Producto vallisoletano de calidad». Cocina japonesa y tradición vallisoletana. Esta es la propuesta del nuevo local de restauración que abre sus puertas en RIO Shopping de la mano de los propietarios del restaurante Los Zagales e hijos del fundador de La Mejillonera, Antonio y Javier González, y su socia Mariola López, con quien crearon en 2012 también en Valladolid, la taberna japonesa Wabi Sabi. Japo a las Bravas es un concepto gastronómico creado expresamente para el centro comercial, que abrirá sus puertas próximamente, en poco más de un mes, a finales de junio, y que ha sido presentado ayer en el marco de RIO Gourmet, el evento culinario de referencia del centro comercial.

Los tres reconocidos chefs se han propuesto acercar el sabor japonés a todos los públicos y para ello han unido la cocina nipona de su Taberna Japonesa Wabi Sabi con la carta de La Mejillonera -más de 40 años de presencia en Valladolid-, caracterizada por ser una original combinación de innovación y tradición en los fogones. Japo a la Brava aportará a RÍO Shopping nueve nuevos puestos de trabajo -cinco cocineros y cuatro camareros, al menos, los fines de semana-. En su carta habrá sushi y cocina japonesa caliente, esencialmente, aunque irá sufriendo variaciones según demanden los visitantes y clientes. También ofrecerán servicio Take away, de tal forma que sus exquisitos platos podrán ser comprados para degustar en casa, eso sí, cocinados en el momento, con una espera de unos quince minutos tras ser encargados. «No cocinaremos y tendremos ahí los platos horas y horas esperando a que alguien los quiera. Nuestro concepto de calidad nos obliga a exigir el máximo y cocinaremos en el instante», explicó Mariola López, sentada junto al gerente del centro comercial, Mario Barros.

Los hermanos González, reconocidos cocineros vallisoletanos, cuentan con una extensa trayectoria en el mundo de la restauración. Su restaurante Los Zagales, creado en los años 90, ha elevado su nombre al panorama nacional e internacional. Tras conseguir multitud de premios con las propuestas de su carta, entre los que destaca el primer premio del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas en el año 2010. Por otro lado, La Mejillonera, un restaurante creado por el patriarca de la familia y con una historia de casi 50 años en Valladolid ha sido exportado a 14 ciudades de España con grandes éxitos.

Para Mariola López, apasionada de la cocina nipona y que se ha formado junto a los más grandes de la cocina japonesa, este nuevo concepto es especial. «Tenemos grandes expectativas para este nuevo formato y estar aquí, en un centro comercial como RIO Shopping para nosotros es un reto emocionante que nos ofrece la posibilidad de acercar esta propuesta gastronómica a todo tipo de público», ha afirmado durante la presentación.

Novedades en la zona de restauración de IKEA

Además, se ha presentado también la renovación realizada por IKEA en su zona de restauración. Según el vallisoletano Francisco Javier Herranz, director de la tienda IKEA en Valladolid desde hace poco menos de un año, la reforma perseguía un objetivo prioritario: «No solo hemos actualizado nuestro restaurante adecuándolo a las tendencias de diseño en el sector sino también a las preferencias y necesidades de los diferentes públicos que nos visitan. En los cinco años y medio que llevamos en Valladolid nuestra tienda ha recibido nueve millones de visitantes y además de orgullosos, estamos muy agradecidos y esta es una forma de demostrar este agradecimiento». El objetivo prioritario es «sacar Suecia fuera de Suecia».

Estas mejoras han llenado el restaurante de la tienda del espíritu escandinavo, de diseño moderno y limpio. En él tienen cabida diferentes ambientes adaptados a la mayoría de las personas (familias, singles, etc.) y se ha aumentado la capacidad del local en 100 plazas, por lo que este espacio podrá acoger un total de 612 comensales. Además, se ha querido que esta zona de restauración sea una ventana a RÍO Shopping y para ello, han reforzado las vistas al centro comercial y ha dado un nuevo punto de vista a los comensales que ahora podrán tener otra perspectiva del centro comercial.

Esta presentación ha tenido lugar en el marco del evento de RÍO Gourmet, que celebra ya su V Edición y que desde el pasado lunes realizará recorrido por las diferentes gastronomías del planeta. En él colaborarán, tanto los chefs de IKEA como Janaina Garcia, miembro del equipo de la Taberna Japonesa Wabi Sabi, además de el ex participante del programa Master Chef y fundador de Wetaca (empresa de comida a domicilio) el lucense Efrén Álvarez; la ex Master Chef, crítica gastronómica y embajadora de Alimentos de Unicef, Clara Villalón; el salmantino Fran Vicente, ex Top Chef y premio al mejor cocinero de España 2013 y la Grand Diplome Cordon Bleu y profesora de Cocina de la escuela de Telva, Eva Hung. Todos ellos visitarán en distintos días RIO Shopping con motivo de los talleres diarios vespertinos que dirigen en el centro comercial.

La cita gastronómica que puso en marcha sus cocinas el pasado lunes, se encuentra ahora mismo en su semana dedicada a los más pequeños de la casa con RÍO GOURMET JUNIOR. Eva Hung, Profesora de la escuela de Telva y Grand Diplome Cordon Bleu, se encargará de guiar a los más pequeños de la casa a través de las recetas de diferentes países de una manera didáctica y lúdica.