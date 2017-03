Más de 700 asistentes al IV Encuentro Nacional de Bolillos y Vainicas de Arroyo

Más de 1.200 personas se dieron cita en la mañana de ayer en la Plaza de toros cubierta y multifuncional de La Flecha, con motivo del IV Encuentro Nacional de Bolillos y Vainicas, en el marco de los actos para celebrar la Semana de la Mujer, con un amplio programa de actividades en Arroyo de la Encomienda que se viene celebrando durante toda la semana y que tendrá su colofón hoy mismo. Del millar largo de asistentes, durante toda la mañana, más de 700 bolilleras atendieron a sus trabajos sobre el coso, charlando, comprando en los puestos y afanándose en rematar muchas de sus labores.

María Rosa Gatón García, de Palencia, recibió el premio a la asistente al encuentro de bolillos de mayor edad. «A mis 82 años aún sigo con las labores. Me gusta, me entretiene y seguiré haciéndolo mientras pueda. Suelo ir a muchos encuentros de este tipo porque pasamos un día estupendo por ahí, conociendo nuestra región, con amigas y vecinas», explicaba esta palentina sobre el escenario del coso taurino, instantes antes de conversar y recibir su merecido premio de manos del alcalde de Arroyo, José Manuel Barrio, quien curioseó más tarde, junto con varios concejales de Arroyo, entre las asistentes, afanadas en sus trabajos. Este año no pudo acudir Cirina Rodríguez Hernández, de la asociación de labores mil agujas de Valladolid, que suele ser la mujer que recibe cada edición el premio a la participante de mayor edad, por encontrarse enferma. Cirina cuenta ya con 91 años.

fotogalería Autoridades y premiados en el IV Encuentro nacional de bolillos y vainicas de Arroyo. / Jota de la Fuente

Daira Hidalgo Cristóbal, de Aldeamayor, de nueve años de edad, y perteneciente a la asociación de encajeras de Aldeamayor de San Martín, recibió el premio a la participante de menor edad. «Me gusta mucho estar con mis amigos, pero también la costura y las manualidades. Ahora mismo, esta mañana, estoy terminando un marcapáginas con forma de gatito», explicaba emocionada y algo sobrepasada por la entrega de premios, Daira, una niña que estudia en el CEIP Miguel Delibes de Aldeamayor.

El premio a la mejor labor presente en la feria fue a parar a manos de una asturiana llegada desde la asociación de bolillos de Cudillero (Asturias).

El encuentro ha sido organizado, una vez más, por el Club de Labores Mil Agujas de la capital, en concreto con el empuje de María Jesús de Miguel, residente en Arroyo de la Encomienda, aunque presidenta de la asociación vallisoletana. Para esta cuarta convocatoria también ha sido esencial la labor de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arroyo, con su responsable a la cabeza, Isabel Mansilla.

Amenizó la mañana la Banda infantil de Arroyo, perteneciente a la asociación musical Allegro. Los más pequeños, bajo la dirección de Pablo Frías, tocaron piezas conocidas para los asistentes al encuentro, entre ellos pasodobles y algún tema moderno de reciente preparación en la banda.

Bolillera en plena faena. / Jota de la Fuente

Los más de 700 asistentes al encuentro nacional de bolillos y vainicas de Arroyo, así como el medio centenar de acompañantes, llegaron desde las nueve provincias de Castilla y León, así como desde varias localidades de Madrid, Extremadura, Asturias, Galicia y Cantabria. Todos los acompañantes pasaron por la mañana entre el coso y el centro de La Flecha, degustando refrescos, vinos, cerveza y tapas, mientras que muchos de ellos pasaron la tarde en el centro comercial Río Shopping.

Durante toda la mañana reinó un ambiente festivo y cordial de confraternización, degustando un chocolate con bizcochos ofrecido a las asistentes, gentileza de la concejalía de Cultura y la asociación organizadora. Los puestos de venta de materiales, hilos, fofuchas y diversos utensilios empleados en ambas modalidades acapararon la atención de casi todas las asistentes, que o dudaron en adquirir sus compras a precios rebajados.